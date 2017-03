Mensgestuurde zoekapp Jelly naar Pinterest

Redactie Emerce Nieuws -

De mensgestuurde zoekmachine Jelly van Twitter medeoprichter Biz Stone en Ben Finkel, opgericht in 2014, is voor een onbekend bedrag overgenomen door Pinterest.

De appel niet ver van de boom, want Stone heeft als investeerder geld in Pinterest gestopt. Dat bedrijf heeft tot dusverre 11 miljard dollar aan financiering opgehaald.

Beide partijen voeren nog gesprekken over de voortzetting. Het is nog niet duidelijk of Jelly zelfstandig blijft. Als zodanig heeft Jelly maar weinig bereikt: het wordt maar weinig gedownload.