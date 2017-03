Michiel Mol (Lost Boys) keert met The Fightclub terug op zijn schreden

Redactie Emerce Nieuws -

Ondernemer Michiel Mol, oprichter van internetbedrijf Lost Boys, is samen met Stefan Nuijten (Forza) en CFO Maarten Elshove (Force Field) een nieuw digitaal bureau begonnen, The Fightclub. De nadruk ligt op de inzet van data en de nieuwste digitale technieken bij sales en marketing.

Volgens Stefan Nuijten, CEO van het bedrijf, worden online uitdagingen nog altijd niet optimaal worden ingezet binnen de eigen deelnemingen van Mol. ‘We willen in eerste instantie zorgen dat daar het beste resultaat behaald wordt en zo hebben we besloten om zelf een online hub met digitale talenten neer te zetten: ontwikkelaars, e-commerce specialisten, social media- en online marketeers.’

The Fightclub wil niet het ‘zoveelste bureau’ zijn. Mol: ‘Bezoekersverkeer genereren is tegenwoordig een kunstje dat veel bureaus kunnen en vaak hebben grotere bedrijven deze kennis zelf in huis. Verkeer genereert data en juist het werkbaar maken van die data is cruciaal om zo niet alleen je crossmediale campagnes te verbeteren, maar daarbij organisatiebreed data in te zetten. Denk aan het ondersteunen van callcenters, sales, marketing, customer care en het management. Maar ook toepassingen voor e-commerce binnen VR zijn onderwerpen waar we mee aan de slag willen.’

Na de verkoop van Lost Boys ging Mol zich op andere activiteiten richten, zoals Formule 1 races, Spyker Cars, commerciële ruimtevaart en recentelijk Force Field VR, een bedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling van VR- en augmented reality-toepassingen.

CEO Stefan Nuijten verkocht vorig jaar zijn belangen in de Forza Group. Onder die groep hangen ondernemingen als internetbureau 76interactive en Forza Refurbished.

Fightclub wordt gevestigd in het monumentale fabriekspand van The Communication Company in Breda, waarvan Mol en Elshove mede aandeelhouders zijn. Wel is er een dependance in Blaricum. Het bedrijf zoekt – onder de noemer Join us, beat them – momenteel zoekspecialisten en frontend ontwikkelaars.