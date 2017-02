Microsoft werft 600 banen voor Ierse campus

Redactie Emerce Nieuws -

Nog afgelopen zomer zette Microsoft wereldwijd 2850 werknemers op straat, maar in Ierland gaat het bedrijf nu juist weer uitbreiden. Het aantal werknemers daar wordt verdubbeld met 600 naar 1800.

Microsoft Ireland investeert 134 miljoen euro in een nieuwe campus in Leopardstown, Dublin. Daar komt een nieuw internationaal verkoopkantoor voor software en diensten in EMEA. Men wil klanten in dertig talen ondersteunen.

Inmiddels heeft Amazon bevestigd dat het 5000 extra banen gaat creëren in Engeland. Daarmee komt het totaal op 24.000.