Milieu-impact van e-commerce stuk minder dan vooraf aangenomen

Redactie Emerce Nieuws -

Het beeld dat de binnensteden vol zitten met bestelbusjes die pakketjes naar de consument brengen moet worden bijgesteld. Uit onderzoek in opdracht van de Topsector Logistiek blijkt dat de impact van de e-commercebranche op het milieu een stuk minder is dan vooraf werd aangenomen.

De groeiende e-commercemarkt brengt inderdaad de nodige rondrijdende bestelauto’s met zich mee, maar dat is slechts een klein deel van de totale hoeveelheid bestelauto’s in Nederland. Van alle bestelauto’s wordt 35 tot 50 procent gebruikt voor goederenlogistiek. Het gaat hier om bedrijfsmatig transport van goederen of onderdelen, al dan niet in combinatie met diensten als montage.

Slechts 2 tot 3 procent van alle bestelauto’s is betrokken bij e-commerceleveringen aan huis. Die komen misschien meer dan 1 keer per dag door een straat rijden, dus dat valt relatief meer op.

Van het totale Nederlandse wagenpark zijn alle bestelauto’s verantwoordelijk voor 14 procent van de CO2-uitstoot: de rest wordt veroorzaakt door ander vrachtverkeer en personenauto’s. Oudere bestelauto’s, die soms wel vijftien tot twintig jaar oud worden en vaak nog meer dan 15.000 km per jaar rijden, dragen relatief veel bij aan de luchtvervuiling. Uit het onderzoek blijkt dat de grootste e-commercevervoerders al langer gebruikmaken van relatief nieuwe – en daarmee schonere – bestelauto’s.