Miljoeneninvestering voor Pets Deli

Pets Deli, een soort HelloFresh maar dan voor diervoer, heeft een miljoenen investeringen gekregen van onder meer Rocket Internet en Project A Ventures. Het Duitse bedrijf is ook in Nederland actief.

Dat schrijft althans het doorgaans goed geïnformeerde Gründerszene. Hoe groot het bedrag exact is, is niet bekend. Maar direct betrokken zeggen dat het om een bedrag van enkele miljoenen euro’s gaat.

De startup exploiteert een winkel waar het gezond voer voor handen en katten verkoopt. De eigenaar van de dieren kan kiezen uit verscheidene ‘menu’s’, met diverse samenstellingen van het voer. Ze kunnen losse zakken kopen of een abonnement nemen waarbij nieuw voer, tegen 15 procent korting, met vaste regelmaat thuis wordt bezorgd.

Met het nieuwe groeigeld, van twee grote investeerders uit Duitsland, wil het bedrijf zijn internationale groei bespoedigen. Buiten zijn thuismarkt is Pets Deli ook actief in Nederland, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland en probeert het voet aan de grond te krijgen in de VS.

