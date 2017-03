Mobile World Congress: de foto’s

Redactie Emerce Nieuws -

Het Mobile World Congress in Barcelona gaat zijn laatste dag in. Zelden toonde de beursvloer zo’n grote verscheidenheid aan toepassingen, mede dankzij de aandacht die het Internet of Things dit jaar kreeg. Van Smart Homes tot Smart Cities en niet te vergeten Connected Cars: alles gaat met elkaar communiceren. De foto’s zijn van GSMA.

” class=”alignleft size-full wp-image-1065845″ />