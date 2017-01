Geldwisselkantoor MoneyGram naar Alibaba

Alibaba betaalt via dochter Ant Financial 880 miljoen dollar voor geldwisselkantoor MoneyGram. Dit Amerikaanse bedrijf is actief in 200 landen, met niet minder dan 350.000 kantoren.

Alibaba wil op deze manier meer greep op de Aziatische markt, waar cashbetalingen nog gemeengoed zijn.

MoneyGram. met een hoofdkantoor in Dallas, heeft ook digitale activiteiten, maar die stellen niet zoveel voor. De omzet van 1,4 miljard dollar (2015) komt grotendeels van commissies voor het wisselen van geld.

Ant Financial, beter bekend als Alipay, wil een eigen beursnotering. Op papier is het bedrijf al 60 miljard dollar waard.

