Nederlander gebruikt Facebook niet als nieuwsbron

Redactie Emerce Nieuws -

Slechts 9 procent van de respondenten in een onderzoek van Vostradamus in opdracht van de redactie van frank.news geeft aan via Facebook de nieuwsfeeds, nieuwsvideo’s en live-feeds te gebruiken.

Hoewel wereldwijd bijna de helft van de mensen Facebook gebruikt als nieuwsbron, lijken Nederlanders niet heel erg geïnteresseerd in nieuws via Facebook.

Uit het onderzoek blijkt dat een kleine driekwart van de Nederlanders Facebook gebruikt. Deze groep bestaat uit ongeveer net zoveel mannen als vrouwen. 69 procent van de Nederlandse Facebook-gebruikers heeft een lage opleiding genoten. Verder is 60 procent van de gebruikers jonger dan vijftig jaar.

De like-button is nog altijd met 70 procent het populairste knop op Facebook. Slechts 13 procent van de ondervraagden kiest voor de l ove-button, en 11 procent gebruik de haha-reaction, waarvan 69 procent.