Nederlands bedrijf bouwt met Google aan toekomst sms

MessageBird uit Amsterdam is een van een handjevol bedrijven dat samen met Google en de GSMA bouwt aan de toekomst van sms. Het kan bijvoorbeeld Amber Alerts, maar ook berichten van merken, zo multimediaal en interactief als WhatsApp of iMessage maken.

“Met merken gaan we pilots doen, ook Nederlandse kunnen meedoen, om te zien welke toepassingen er mogelijk zijn. Die usecases delen we. Bij Amber Alert, bijvoorbeeld, kunnen ze nu enkel tekstberichten versturen. Met RCS kunnen ze direct de foto van het vermiste kind meezenden”, legt directeur Robert Vis aan Emerce uit. “Maar denk ook aan treinkaartjes kopen of bankieren. WeChat is al een soort mobiel besturingssysteem. Dat soort functies is ook mogelijk met RCS.”

Vis demonstreert zijn plannen en de mogelijkheden van RCS deze dagen op de Mobile World Congress (hal 8.1), de telecombeurs die vandaag van start gaat in Barcelona.

“Waarom sms? Dat is nog steeds groter dan welk ander mobiel communicatieplatform dan ook. En bedrijven geven ieder jaar nog steeds meer uit aan enterprise sms. Gewoon, omdat het snel, efficiënt en betrouwbaar is.”

Samen met negen andere bedrijven is MessageBird geselecteerd voor Googles ‘Early Access Program’ voor diens ontwikkelingen rondom de Rich Communications Services (RCS). Binnen dit programma krijgen ontwikkelaars zoals die uit de hoofdstad toegang tot Googles RCS-systemen en -kennis. De technologiegigant brengt die expertise op zijn beurt weer naar de markt via de nieuwe versie van sms-client Android Messages, dat voorheen Messenger heette.

Naast technische bedrijven werkt ook een aantal consumentgerichte organisaties toegang met RCS. Onder hen: Amber Alert Europe, BlaBlaCar, Sky, Subway en Time Inc. Zij denken met de technologie- en telecombranche na over hoe zij hun sms-berichten multimediaal en interactief gaan maken.

Want dat is waar RCS om draait: het nieuwe gezicht van sms bepalen, de technologie die iedereen gebruikt maar die de kaas van het brood wordt gegeten door WhatsApp, WeChat, Snapchat en Messenger.

Rich Communications Services is niet nieuw. Verre van. Het werd voor het eerst gepresenteerd, ook in Barcelona, in 2009 op initiatief van de GSM Association. Dat is de mondiale brancheorganisatie van mobiele telecomaanbieders. Operators beloofden toen ‘rijke’ berichtendiensten te zullen ontwikkelen. T-Mobile en Vodafone deden dat ook daadwerkelijk, maar hun apps (ingericht als netwerkafhankelijke silo’s) vonden geen tractie onder het brede publiek en raakten in de vergetelheid.

Eind vorige week waren het weer T-Mobile en Vodafone, en nog 25 andere mobiele aanbieders, die hun steun voor RCS hardop uitspraken vanuit de GSMA. Het grote verschil met vorige keer: Google ondersteunt het initiatief met woord en daad (app, infra). En ook alle grote en middelgrote toestelfabrikanten doen mee. Dat garandeert direct een bereik van meer dan een miljard mobiele bellers. Apple niet, maar met het oog op iOS publiceert Google een open source-versie van zijn RCS-client en bijbehorende API’s.

Het initiatief kan worden gezien als reactie van de telecombranche op de dominantie van alle WhatsApp-achtigen. Het berichtenverkeer gaat echter niet over de servers van een enkele gigant maar over die van alle aangesloten mobiele telecomaanbieders. Alex Sinclair, Chief Technology Officer bij de GSMA, zegt: “Googles bijdrage biedt operators een nieuwe kans het communicatiegedrag van hun klanten te veranderen.”

De organisatie zegt verder: “Met RCS kunnen merken nuttige, interactieve berichten gaan verzenden. Denk aan multimediale reminders van luchtvaartmaatschappijen aan hun klanten om in te checken. Dat is dan met de hele ervaring van inchecken, boardingpass, visuele vluchtupdates en plattegronden van terminals op luchthavens. Maar bedrijven kunnen net zo goed foto’s, videoclips en animated gif’jes versturen.”

