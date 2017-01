Nederlandse afzet van mobiele toestellen kan met 10 tot 13 procent groeien

Redactie Emerce Nieuws -

De Nederlandse afzet van mobiele toestellen kan in 2017 nog altijd met 10 tot 13 procent groeien. Telecompaper constateert een groeiende aankoopintentie onder Nederlandse consumenten. 39 procent overweegt een nieuw mobieltje aan te schaffen in 2017.

In 2016 werden in Nederland circa 4,8 miljoen mobiele toestellen verkocht (feature phones en smartphones). Op basis van cijfers uit het onderzoek onder de leden van het Telecompaper Consumer Panel uit in december 2016 voorspelt Telecompaper dat bij gelijkblijvende omstandigheden in 2017 ongeveer 5,4 miljoen mobiele toestellen (voornamelijk smartphones) verkocht kunnen worden.

Een mogelijke kink in de kabel vormt de Wet financieel toezicht (Wft). Vanaf 2017 worden afbetalingsregelingen voor toestelabonnementen met een aankoopprijs van meer dan 250 euro gezien als een lening en ook als zodanig geregistreerd.

Telecompaper verwacht dat de Wft vooral voor Apple en Samsung nadelig gaat uitpakken. Voor meer op de onderkant en het midden van de markt gerichte spelers zoals Huawei, Wiko, Alcatel en Huawei dochtermerk Honor kan de nieuwe regelgeving juist voordelig zijn.