Nokia wil weer grote smartphonespeler worden

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

Nokia is terug van weggeweest. Het bedrijf presenteerde vandaag in Barcelona drie nieuwe smartphones en grijpt terug op het verleden met een nieuwe versie van de Nokia 3310, de klassieke mobiele telefoon in een hedendaags ontwerp.

Nokia heeft er alleen geen smartphone van gemaakt. Wel heeft het toestel (49 euro) een fris, kleurrijk en modern ontwerp gekregen.

Nog meer nostalgie: Een vernieuwde versie van het spel Snake staat vooraf geïnstalleerd.

Of Nokia gaat scoren met zijn drie nieuwe smartphones is echter de vraag. Ze vielen nogal in het niet bij nieuwe modellen van Huawei en LGT die vandaag werden aangekondigd.

Nokia stopte met eigen toestellen toen Microsoft de mobiele tak van het bedrijf overnam om die uiteindelijk ook weer af te stoten. De licentie is nu terug bij Nokia via HMD Global.

De nieuwe serie Nokia-smartphones en de Nokia 3310 zijn naar verwachting vanaf het tweede kwartaal van 2017 verkrijgbaar. De volledige nieuwe serie is te bekijken tijdens Mobile World Congress op de Nokia-stand van HMD (hal 3, stand 3A).