NRC stapt uit Blendle na introductie premium abonnement

Redactie Emerce Nieuws -

NRC stapt vanaf 1 april uit bladenkiosk Blendle. Hoofdredacteur Peter Vandermeersch vreest naar eigen zeggen oprecht dat Blendle ‘op middellange termijn niet goed is voor de journalistiek’.

Directe aanleiding is het Blendle Premium abonnement. Daarmee wordt Blendle in plaats van een elektronische kiosk ook zelf een uitgever. ‘Blendle vraagt 9,99 per maand. Trek daar de btw van 21 procent van af en verdeel de rest tussen 120 titels en je begrijpt dat we via Blendle Premium onze journalistiek zo goed als gratis weg dreigen te geven,’ schrijft Vandermeersch.

Los van dat economische argument is er een tweede belangrijke punt, zegt Vandermeersch. ‘Blendle verkoopt herverpakte krantenartikelen, uit nrc.next en NRC Handelsblad. Maar de redactie zet intussen sterk in op digital first en zelfs digital only. Stukken worden online verrijkt met video’s, met links naar originele documenten, met verwijzingen naar andere artikelen. Al die zaken ontbreken in Blendle. Alternatieve vertelvormen, journalistieke meerwaarde die we dankzij de mogelijkheden van online kunnen creëren, liveblogs, video’s, interactieve graphics, quizzes, etc ontbreken in de Blendle-ervaring.’

Vorig jaar bijvoorbeeld haalde NRC via Blendle nog een extra omzet van ongeveer 200.000 euro.