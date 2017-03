OBI4wan opent eerste buitenlandse kantoor in Berlijn

Redactie Emerce Nieuws -

OBI4wan, dat vorige maand nog de overname aankondigde van reputatieanalysebureau Buzzcapture, opent een kantoor in Berlijn, ter ondersteuning van de Europese groei en een lokaal aanbod voor de Duitstalige regio.

Een gezamenlijk internationaal aanbod van cloudoplossingen voor media monitoring en webcare helpt organisaties om meerwaarde te halen uit social media en reputatiemanagement, zo zegt het bedrijf.

OBI4wan en Buzzcapture hadden al klanten in Duitsland, zoals Arvato Bertelsmann, Geberit, Yellowbrick en de Bundeskanzleramt Österreich. ‘De gehele DACH regio is een belangrijk gebied voor ons’, zegt CEO Alexander de Ruiter.

Het Duitse kantoor wordt wereldwijd het tweede voor OBI4wan, naast het hoofdkantoor in Zaandam. Country Manager wordt Thomas Stuckert (foto).

Ook in België, Frankrijk en Italië zijn beide bedrijven actief, maar of ook daar kantoren komen is niet bekend.