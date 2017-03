Handelsomzet JD.com naar 95 miljard dollar

Redactie Emerce Nieuws -

JD.com, de belangrijkste rivaal van Alibaba, sluit een zeer goed jaar af, waarin de totale omzet van deelnemende handelaren steeg naar 95 miljard dollar. In het vierde kwartaal ging het alleen al om 30 miljard.

Een en ander had ook zijn invloed op de netto omzet; die groeide 47,1 procent naar 11,6 miljard dollar. JD.com schrijft echter nog steeds rode cijfers, al wordt het verlies wel steeds kleiner: 61,8 miljoen dollar.

Het aantal klanten steeg naar 226,6 miljoen in 2016. Een kwart van de nieuwe gebruikers kwam via sociale media als WeChat en QQ.

JD.com heeft een eigen niche gevonden. Het is een belangrijk kanaal voor de verkoop van westerse producten in China. JD.com heeft handelscontracten met Wal-Mart, Remy Cointreau, cosmeticaconcern DHC, speelgoedfabrikant Mattel and Too Cool for School.