Online bloemenbezorger bloomon lanceert tv-campagne

Redactie Emerce Nieuws -

Online bloemenbezorger bloomon lanceert vanavond haar eerste tv-commercial. De campagne wordt ook op Facebook uitgerold.

In de commercial speelt bloomon in op het geluksgevoel dat bloemen geven. Een bijzondere bos op tafel werkt in alles door, luidt de boodschap.

bloomon levert bloemen rechtstreeks van de kweker.

Volgende week wordt de campagne ook op de Duitse televisie gelanceerd.

Facts commercial

Opdrachtgever: Patrick Hurenkamp, Monique Reinhold, Carolien Hannink – bloomon

Creative concept: Michiel Steyn, Rozsa Groothoff, Isabel Groothoff – bloomon

Productie: Sytse Kuilman, Friso de Ronden – Doogle Productions

Regie: Michiel Steyn

D.O.P.: Bas Andries

Art Director: Nicole Huisman

Editor: Brian Ent – Kapsalon

Grading: Tim van Paassen – The Compound

Sound studio: Braasem Muziek