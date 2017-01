Online meubel- en keukenhandel is miljardenbusiness

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Zeven procent van de verkopen van meubels en keukens vindt in Duitsland via internet plaats. Deze online markt was in 2016 2,3 miljard euro groot, oftewel zeven procent van het totaal.

Dat maakte de branchevereniging voor meubel- en keukenhandel BVDM eerder deze week bekend. De markt als geheel groeide met 2,5 procent tot 33,4 miljard euro.

Het zijn vooral de online specialisten die profiteren van de e-commercegroei. De gevestigde, traditionele spelers hebben het nakijken. Uitzonderingen daarop zijn de gevestigde marktleiders die het online hebben ontwikkeld tot een professioneel aanvullend verkoopkanaal.

“Maar het wordt inmiddels ook duidelijk dat producten die complexe adviezen en planning vergen niet zonder een fysiek servicepunt kunnen”, aldus de BVDW in zijn commentaar.

Meubels en huishoudelijke artikelen zijn, zo bleek uit een onderzoek van de Duitse tegenhanger van Thuiswinkel.org, zijn de twee nieuwe categorieën in de top 5 Meest Verkochte productgroepen.

Foto: Wicker Paradise (cc)