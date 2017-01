Online opkoper Momox: 150 miljoen euro omzet

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

De Europese opkoper van media en elektronica Momox genereerde in 2016 een omzet van 150 miljoen euro, een toename van ruim dertig procent ten opzichte van vorig jaar.

Online opkopen, opppoetsen en weer verkopen via eBay, Amazon of een ander groot handelsplatform. Dat is wat Momox doet in Duitsland, Engeland en Frankrijk. En met succes, want de omzet groeide afgelopen jaar met dubbele cijfers. Het plan is om dit jaar de activiteiten uit te breiden naar andere landen. Welke dat zijn, moet nog blijken.

Handel in gebruikte artikelen is geen bijzonderheid in de marge van e-commerceland meer. In Nederland zijn het onder meer bol.com en Coolblue die direct naast hun nieuwe producten ook de tweedehands versies, tegen een lagere prijs, aanbieden. En voor Marktplaats.nl is het zelfs de raison d’être.

Bij Momox is 27 procent van de omzet afkomstig van de buitenlandse markten Engeland, Frankrijk en Oostenrijk. In de loop van 2017 wil het uitbreiden met ten minste één nieuw land. Welke dat is, blijft ongewis.

Een andere plan betreft het terugdringen van de kosten. De leiding van Momox wil meer producten van zijn eigen e-commercekanalen gaan verkopen. Daarmee wordt het minder afhankelijk van de distributiekanalen eBay en Amazon, waar voor het aanbieden en verkopen commissies worden gevraagd. Een derde punt van aandacht is het vergroten van de activiteiten met Fashion. Het op- en verkopen van tweedehandskleding gebeurt nu enkel op thuismarkt Duitsland via het eigen label Ubup.com.

Momox zegt winstgevend te zijn, maar geeft verder geen financiële details.

Foto: Matthew G (cc)