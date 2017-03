Onlineprinters neemt minderheidsbelang in Helloprint

Helloprint uit Rotterdam ontvangt een miljoeneninvestering van het Duitse Onlineprinters, een initiatief waar Bregal Unternehmerkapital en Project A Ventures achter schuil gaan.

Helloprint maakte de investering zojuist bekend en hoopt met het geld zijn Europese marktpositie uit te breiden. Het bedrijf van directeur Hans Scheffer bedient 150.000 klanten in Nederland, België, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland en Ierland. Zij bestellen hun print- en promotionele producten via het platform. Dat is een netwerk van honderden printpartners.

Hoeveel Bregal Unternehmerkapital, een familiefonds, en het uit Otto Group afkomstige Project A investeren houden den partijen voor zich.

Hans Scheffer van Helloprint neemt het nieuwe kapitaal aan om zijn groei te versnellen. “De familiestructuur, de langetermijnvisie en de hands-on mentaliteit van Bregal, in combinatie met de operationele kracht in data, business intelligence, customer relationship management en de kennis van online acquisitie-marketing van Project A gaf voor ons de doorslag om gezamenlijke de toekomst in te gaan.”

Op de vijftien markten waar Onlineprinters (2004) actief is, heeft het bedrijf ook de lokale URL Onlineprinter.[tld], behalve op thuismarkt Duitsland. Daar heet het Diedruckerei.de. Bregal is sinds oktober 2016 bij Onlineprinters.com betrokken als meerderheidsaandeelhouder. Project A stapte in november van dat jaar in.

