Delft experimenteert met Open Data

Redactie Emerce Nieuws -

Sinds 28 februari kunnen burgers en organisaties als proef op www.delft.nl/opendata informatie over bomen in Delft raadplegen en downloaden.

De gemeente gaat open data stap voor stap beschikbaar stellen. Het begint met een proef: het publiceren van gegevens van alle ongeveer 38.000 bomen die de gemeente beheert. In de open data staan de bomenscans en -inspecties, de onderhoudsplanning en het paspoort van alle aangeplante bomen in de openbare ruimte in Delft. Dus ook van die boom bij bewoners of bedrijven aan de overkant, of om de hoek.

November vorig jaar heeft het college van B&W de strategie Open Delft vastgesteld. De proef moet duidelijk maken wat de meerwaarde is van het openbaar maken van gegevens. Bovendien heeft ze als doel om burgers meer te betrekken bij het onderhoud van bomen en groen in de stad. Het is de bedoeling dat de gemeente in de toekomst meer open data online plaatst. Het is nog niet bekend welke gegevens dat zijn.