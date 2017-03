LinkedIn- en Twitter-managers spreken op The Social Conference

Redactie Emerce Nieuws -

Hij is vertrokken bij Twitter, dat in de Benelux de deuren moest sluiten, maar is daarmee niet verdwenen. Marc de Vries, mede-oprichter van Monsterboard.nl en tot voor kort country manager Benelux, spreekt donderdag op The Social Conference in Amsterdam.

Het thema van The Social Conference luidt dit jaar: Shedding the social tag? Rennen de gebruikers door alle al het adverteren en opgedrongen content door merken en organisaties niet juist weg? De Vries en collega Marcel Molenaar (LinkedIn) delen hun eigen visie op de ontwikkelingen op social media en wat we de komende tijd van Twitter en LinkedIn kunnen verwachten.

Marc de Vries was vanaf 2007 CEO van Hyves en vervolgens na de overname door TMG eind 2010 verantwoordelijk voor TMG Online Media. In 2013 gestart bij Twitter als Country Manager Benelux om de kantoren in de Benelux op te zetten. Per 1 maart 2017 vertrokken bij Twitter, maar nog altijd te vinden op @marcdevries

The Social Conference wordt 23 maart gehouden in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Tickets hier.