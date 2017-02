Outpost11 online aan de slag voor Koninklijke Grolsch

Redactie Emerce Nieuws -

Zowel Koninklijke Grolsch Nederland als de Europa divisie van het moederconcern Asahi hebben het corporate online account ondergebracht bij Outpost11.

Het kantoor in Breda gaat voor beide bedrijven nieuwe online activiteiten ontplooien. Het eerste resultaat van de samenwerking is betreft de nieuwe educatieve website over het gebruik van alcohol, boutalcohol.com. De website is in eerste instantie gericht op de Nederlandse markt, maar zal op korte termijn verder worden uitgebreid.

Outpost11 bestaat sinds 2008 en werkt voor XCOR, Provincie Brabant, Delta, DeMEEUW, PHC, KOOLE Contractors, MVSA, Waterschap Aa & Maas en Interpolis.