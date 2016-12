Overheid en zorg starten in 2017 met nieuwe manieren van inloggen

Redactie Emerce Nieuws -

Vanaf 2017 kan men bij de Belastingdienst en enkele zorgorganisaties inloggen met een app, een identiteitsbewijs, of via de bank. Deze nieuwe inlogmethoden worden later ook mogelijk voor alle andere diensten van overheidsinstellingen. Dat wordt geregeld in de Wet generieke digitale infrastructuur (GDI). De wet is vandaag in consultatie gegaan.

De nieuwe inlogmethoden geven volgens de overheid meer zekerheid over iemands identiteit, waardoor inloggen veiliger wordt en identiteitsfraude moeilijker. Zo kunnen patiënten bijvoorbeeld steeds meer zaken digitaal regelen door gebruik van e-health-mogelijkheden.

Op dit moment zijn er meerdere private inlogmethoden beschikbaar op wat heet een ‘hoger betrouwbaarheidsniveau’. Een daarvan is het dit jaar gelanceerde iDIN, waarbij de bestaande inlogmiddelen van de banken worden gebruikt. Ook is Idensys getest.

Het huidige DigiD blijft voorlopig bestaan als publieke inlogmethode. Binnen DigiD wordt in 2017 een nieuw middel geïntroduceerd met een verbeterd betrouwbaarheidsniveau. Het jaar daarna komen er rijbewijzen en identiteitsbewijzen met een chip waardoor DigiD een hoog betrouwbaarheidsniveau heeft.

Alle nieuwe inlogmethoden moeten voldoen aan strenge voorwaarden. Deze eisen regelen de werking, veiligheid en betrouwbaarheid van het systeem, het gebruiksgemak van nieuwe inlogmethodes Ook worden waarborgen gesteld aan de privacy van gebruikers. De overheid houdt toezicht op de naleving van deze eisen. De eisen worden later onderdeel van de Wet GDI.