PaperFlies laat reizigers ticketprijs tot dertig dagen vastzetten

Vergelijkingssite PaperFlies lanceert een nieuwe functionaliteit waarmee reizigers een vliegticketprijs tot dertig dagen kunnen vastzetten. Hierdoor hoeven bezoekers van de website zich geen zorgen te maken dat het ticket ineens veel duurder wordt.

Tijdens het boeken van een vliegticket krijgen reizigers de mogelijkheid om de aangeboden prijs te reserveren. Voor een klein bedrag per vliegticket wordt de prijs vastgezet en krijgt de passagier de tijd en flexibiliteit om een keuze te maken.

Een ticket van 550 euro kun je zo verzekeren voor tien euro. Mocht de prijs binnen dertig dagen veranderen, dan is het mogelijk om het vliegticket alsnog voor de originele prijs van 550 euro aan te schaffen. De service vergoedt een prijsverhoging tot 200 euro per passagier. In het geval het tarief lager wordt, krijgt de reiziger ook een melding om gebruik te kunnen maken van de prijsdaling.