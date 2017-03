De Persgroep op schermnetwerk retail met verkiezingsnieuws

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

De Persgroep promoot deze dagen de politieke krantenkoppen uit het AD op een digitale schermennetwerk in de Nederlandse winkelstraten.

In een kleine tweehonderd Nederlandse winkelstraten zijn deze week de politieke krantenkoppen te zien van het AD. Het gaat om de digitale schermen bij Bruna-winkels die worden geëxploiteerd door het bedrijf Windowsketch uit Amsterdam.

“Adverteren bij een point of sale waar ook de krant in de schappen ligt, geeft de winkelbezoeker een extra aankoopstimulans. Daarnaast is het een stukje merkenbouw voor het AD, dat deze week de exclusieve uitgever is met een campagne op ons netwerk”, zegt oprichter Floris Sanders van de technologieleverancier.

Een carrousel in een Bruna-etalage bestaat uit zes campagne-uitingen, waarvan eentje voor Bruna zelf. Sanders is momenteel in gesprek met verscheidene retailbedrijven om zijn schermennetwerk naar hun puien en wanden te kunnen uitbreiden. Dan moet het bereik stijgen van nu 195 winkels naar vele honderden en wellicht zelfs enkele duizenden.

In de AD-campagne worden krantenkoppen gepusht. Over niet te lang wordt de inhoud op de schermen dynamischer, want dan is het mogelijk om live nieuwsberichten te streamen.