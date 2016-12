Philips blundert met webwinkel

Redactie Emerce Nieuws -

De webwinkel van Philips is woensdag uren onbereikbaar geweest door een fout met een actiecode die 75 euro korting gaf in plaats van 7,50 euro. ‘We hebben ongewild voor Kerstman gespeeld’, aldus een woordvoerder tegen het Eindhovens Dagblad.

De website gaf duidelijk aan dat het om een kortingscoupon van 7,50 ging, maar op de factuur werd dat vertaald naar 75 euro. Dat voordeeltje werd al gauw gecommuniceerd via sociale media.

Een klant was zo eerlijk om de fout te melden aan de Philipswinkel. Vanwege noodzakelijke aanpassingen moest de webwinkel urenlang worden gesloten.

Het is niet duidelijk hoe groot de schade is. In principe is een aanbod op een website niet bindend wanneer de prijs sterk afwijkt van wat de consument mag verwachten.