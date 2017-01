Pi integreert Airbnb-data in zakenreisrapportages

Redactie Emerce Nieuws -

Data-analysebedrijf Pi heeft een oplossing ontwikkeld waarmee bedrijven een rapportage kunnen genereren van de Airbnb-boekingen door hun zakenreizigers. Deze cijfers worden afgezet tegen de uitgaven aan traditionele zakenhotels.

Pi heeft een API bedacht waarmee Airbnb-data kunnen worden geïntegreerd in de gebruikelijke managementinformatie over de geboekte locaties, het aantal overnachtingen, de totale uitgaven, marktaandeel, kamerprijzen, enzovoorts. Dit betekent ook dat bedrijven kunnen voldoen aan hun wettelijke zorgplicht, omdat ze nu precies weten welke accommodatie is geboekt door hun medewerker. Zonder zakelijke koppeling hebben ze geen zicht op Airbnb-boekingen, zodat medewerkers ingeval van nood moeilijk te traceren zijn.

Steeds meer zakenreizigers boeken Airbnb-accommodaties in plaats van de door hun werkgever gecontracteerde hotels. Door de data toegankelijk te maken voor het bedrijf, denkt Pi dat restricties in het corporate reisbeleid ten aanzien van het gebruik van Airbnb zullen worden opgeheven.

De gegevens worden overigens alleen verzameld door Pi, als de reiziger zijn zakelijke e-mailadres aan zijn Airbnb-account heeft toegevoegd. De bedrijfsnaam in het mailadres is het identificatiemiddel voor de rapportages. Hoe accuraat de gegevens zijn valt of staat dus met het profiel van de reiziger. Volgens Pi is die bereidheid er wel, omdat zakenreizigers bij Airbnb for Business eenvoudig de kosten kunnen declareren en advies krijgen over accommodaties die geschikt zijn voor een zakenreis.