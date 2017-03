Plasma-Discounter.nl wordt Televisiewinkel.nl

“Plasmatelevisies bestaan amper meer en we zíjn geen discounter. We zijn een televisiewinkel met een online en fysieke winkel waar superspecialisten werken”, legt Tom Coronel enthousiast de naamsverandering van zijn geesteskind uit.

Vorig jaar zomer kochten Tom Coronel en Marc Koster Create2fit terug van RFS Holland Holding, moederbedrijf van Wehkamp. Gisteren maakten ze de naamsverandering bekend van het dertien jaar oude Plasma-Discounter.nl in Televisiewinkel.nl. “Dat dekt de lading helemaal.”

“Daarnaast blijkt uit ervaring dat consumenten behoefte hebben aan een fysieke winkel. Zeker als ze een duurdere televisie, zoals een OLED tv, kopen”, vervolgt Coronel. “Ze willen graag overleggen, het verschil tussen de verschillende merken zien en de bevestiging krijgen dat ze een goede keuze maken. Een kleine tv van een paar honderd euro koopt men wel online. Maar een televisie van duizend euro of meer is een ander verhaal. Die blijkt men nog steeds liever in een winkel te kopen.”

Afgelopen maanden trokken de ondernemers de organisatie strak. Het personeelsbestand halveerde tot 35 man en er werden webshops gesloten. Coronel: “We hebben niks met wasmachines.” Koster: “We zijn teruggegaan naar de basis, naar wat bij ons past. En dat zijn producten met emotie: televisies, barbecues en koffie.”

Begin april willen de ondernemers het publiek van Barbequeshop verrassen met nieuwigheden en de naam Koffiediscounter gaat vermoedelijk ook op de schop. Coronel: “We willen het anders doen dan all die andere winkels. Daarom zetten we altijd sterk in op YouTube, onze specialistische verkopers en SEO.”

“Het belangrijkste is dat het bij ons past, dat we er goed in zijn en het leuk vinden. De energie is helemaal terug.”

Voordat dat het duo nieuwe webshops gaat openen, moet de fysieke winkel in Naarden (“Geen afhaalpunt, maar een echte winkel met alles op voorraad, naast de snelweg”) financieel op het droge zijn.

