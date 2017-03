Ransomware: in 2016 voor slordige 1 miljard dollar bij elkaar gegijzeld

Redactie Emerce Nieuws -

Beveiliger Trend Micro ziet nog altijd geen afname in ransomware. Gedurende twaalf maanden is het aantal ransomware-families gegroeid van 29 naar 247. Een reden voor deze enorme toename is het financiële succes van ransomware. Cybercriminelen hebben vorig jaar toch nog een slordige 1 miljard dollar bij elkaar gegijzeld.

Net als ransomware blijken ook zogenoemde BEC-scams (gerichte oplichting) zeer lucratief te zijn voor cybercriminelen. Na een dergelijke besmetting verliezen bedrijven gemiddeld 140.000 dollar.

De ooit zeer dominante Angler exploit kit (voor malware) is volgens Trend Micro langzaam uitgedoofd na de arrestatie van 50 cybercriminelen.

Cybercriminelen maken al een tijdje gebruik van malware voor geldautomaten, skimming cards en banking trojans. Toch zijn deze aanvallen wel veranderd in de afgelopen jaren omdat aanvallers nu vaak ook toegang hebben tot persoonlijk identificeerbare informatie en NAW-gegevens, die ook weer gebruikt kunnen worden om bedrijfsnetwerken binnen te komen.