Reclamebureau Dawn bouwt ‘commercialgenerator’

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Reclamebureau Dawn heeft een chatbot gebouwd die ‘videocommercials op maat’ kan genereren op basis van de antwoorden van zijn gebruiker.

De online chatbot stelt eerst zes vragen over het bedrijf achter en het doel van de campagne. Op basis van die antwoorden genereert wordt binnen enkele een korte commercial gegenereerd. Hij heet op maat te zijn, maar eigenlijk is het meer een lappendeken van zes korte clipjes.

Dawn claimt dat het 300 videovariaties kan maken, maar in een steekproef leek dat aantal niet hoger dan 36.

David Snellenberg, oprichter en Creative Director van het reclamebureau zegt in een persbericht: “Ons goede voornemen voor 2017 is nog meer lef tonen, de lat hoger leggen en samenwerken met de merken, partners en mensen die daarin geloven. Anders kunnen we ons werk net zo goed overlaten aan een bot.”

Demonstratie:

