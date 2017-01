Redkiwi vergroot belang in Afdeling Online

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Internetbureau Redkiwi heeft zijn belang in Afdeling Online vergroot. Redkiwi heeft bovendien zijn propositie veranderd en richt zich op werk voor grotere organisaties.

Dat zegt directeur Jasper Verbunt tegen deze uitgave. Financiële details over de transactie met Afdeling Online doet hij niet. “Het is overigens onderdeel van de afspraken die we begin 2016 maakten.”

Redkiwi, dat onlangs naar een groter pand in het Rotterdamse Delfshaven verkaste, nam in januari 2016 een minderheidsbelang in Afdeling Online. “We genereren veel leads voor hen”, en profiteert daar via deze route indirect toch van. Nog steeds heeft Verbunts bedrijf een minderheid in het marketingbureau.

Over de nieuwe propositie van zijn bedrijf zegt hij: “We zijn opgeschoven van een MKB-speler, waarbij schaalbaarheid van de oplossingen centraal stond, naar een organisatie die maatwerk voor middelgrote en grote organisaties levert.” Dat betekent een andere sales, project, concept & design en development approach.”

Het bedrijf heeft vestigingen in Amsterdam, Breda, Rotterdam en Utrecht en werkt onder meer met Magento, Woocommerce, WordPress en Typo3.

Foto: Martin de Lusenet (cc)