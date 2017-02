Reed Hastings (Netflix): ‘Alle videodiensten in de toekomst online’

Jan Libbenga Emerce Nieuws -

Netflix helpt piraterij te bestrijden. Dat vertelde Reed Hastings, die topman van Netflix, vanavond tijdens het Mobile World Congress in Barcelona. “Het beste bewijs is Nederland, dat berucht was vanwege piraterij. Sinds er een betaalbaar alternatief is, zie je dat sterk teruglopen.”

Hastings verwacht dat dat nagenoeg alle videodiensten in de toekomst online worden aangeboden. “Wij zullen tegen die tijd maar een van de vele spelers zijn.”

De uitdaging is om Netflix via zoveel mogelijk kanalen aan te bieden, zegt Hastings. “Steeds meer kabelbedrijven nemen Netflix op als een van hun kanalen.”

Netflix is hard bezig om het aanbod ook mobiel geschikt te maken. “We kunnen nou al zeer goede beeldkwaliteit leveren voor 300 Kbps, en dat brengen we terug naar 200 Kbps.”

Hastings zegt dat Netflix mee zal groeien met technische ontwikkelingen. “Als VR gemeengoed zullen we dat aanbieden, dat geldt ook voor contactlenzen die content kunnen weergeven.”

De opzet zal niet veranderen, zegt Hastings. “We willen goede verhalen vertellen, waar ook ter wereld. Wat we ontdekken is dat smaken internationale erg verschillen. Daarom gaan we steeds meer lokale content produceren.”

Foto: re:publica/Gregor Fischer