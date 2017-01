Resultaten Netflix beter dan verwacht

Redactie Emerce Nieuws -

Netflix groeide in het vierde kwartaal tot 94 miljoen abonnees en een omzet van 2,4 miljard dollar. Meer dan het bedrijf verwachtte. De videodienst paait beleggers met de verwachting dat het de winstmarges kan gaan opschroeven.

Het aandeel Netflix staat nabeurs op ruim acht procent hoger op de kwartaalcijfers (PDF). Er sloten zich meer nieuwe abonnees aan dan eerder verwacht. Een record, want niet eerder kwamen er 7,2 miljoen nieuwe betalende klanten bij.

De grootste groei komt van buiten de VS en inmiddels komt 47 procent van de kijkers van de internationale markt.

Buiten zijn thuismarkt maakt Netflix nog verlies en dat zal in de komende kwartalen niet anders zijn. Het bedrijf blijft investeren in lokale content, omdat dat merkbaar een publiekstrekker is.

Beleggers tonen zich blij me de uitspraak, de operationele winstmarges afgelopen twee jaar vier procent bedroeg en dat er voor heel 2017 wordt gestuurd op zeven procent.

Tegen het einde van het kwartaalbericht klinkt een klein vreugdesprongetje. “De BBC is het eerste grote lineair werkende tv-bedrijf dat van plan is om nieuwe seizoenen in zijn geheel direct op internet te zetten.”

Of er nog veel groei zit in Nederland, is de vraag. Volgens marktonderzoeksbureau Telecompaper stoppen meer Nederlanders met Netflix na de gratis proefperiode. Er zou sprake zijn van een forse daling in het aantal proefabonnementen dat wordt omgezet in een betaalde variant.

39 procent van de Nederlanders met een gratis proefabonnement op Netflix, wil binnen een half jaar overstappen op een betaald abonnement. 41 procent van de Nederlanders is juist niet van plan om het proefabonnement om te zetten in een betaalde versie.

Netflix heeft niettemin nog altijd de beste doorstroming van gratis naar betaald, zo blijkt uit de studie van Telecompaper over het derde kwartaal van 2016. Wel is er een forse daling in het aantal proefabonnementen dat wordt omgezet in een betaalde variant in vergelijking met een zelfde meting een jaar eerder.