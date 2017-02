Resultaten viewability vendors wisselen sterk

Of een online reclame-uiting goed in beeld is geweest, is lastig te zeggen. Leveranciers van zichtbaarheidstesten rapporteren in dezelfde omstandigheden sterk wisselende resultaten.

Dat blijkt uit een onderzoek dat Bannerconnect voor klant ING deed. De resultaten zijn gepubliceerd op Emerce Topics. De bank vroeg zich af welke viewability vendor in te schakelen om de zichtbaarheid van zijn reclames te meten en liet Bannerconnect de prestaties van acht verschillende leveranciers doormeten. Zowel in een laboratoriumomgeving als in ‘de echte wereld’.

Een van de opvallende constateringen: “bijna alle geteste vendors rapporteren een slechts 0,5 seconden zichtbare banner als ‘getoond’, terwijl daar dus minimaal een seconde voor staat.”

“De prestaties van één geteste vendor waren zelfs zo ontoereikend dat de onderzoekers deze niet meer meenamen in het tweede deel van de test.”

“Ook andere resultaten van de test waren overigens ook erg opvallend. Hoewel de omstandigheden waarover zij rapporteerden dus exact gelijk waren, vertoonden de rapportages van de verschillende vendors een zeer grote spreiding. Zo was het verschil tussen de meest en minst nauwkeurige metingen tijdens de lab test 22 procent, en bij de live test zelfs 39 procent.”

‘Zichtbaarheid’ is een van de variabelen waarop adverteerders en mediabureaus de rekening betalen aan hun technische partners die de commerciële uitingen tonen. Als een display-reclame voor minstens de helft voor een seconde of meer in beeld is, telt hij als getoond en dus factuureerbaar.

