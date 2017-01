Roy van Keulen directeur e-commerce bij Jumbo

Redactie Emerce Nieuws -

Roy van Keulen wordt directeur e-commerce bij Jumbo. Hij volgt Roland van den Berg op, die in dienst treedt bij A.S. Watson Health and Beauty Benelux.

Van Keulen vertrok vorig jaar bij Maxeda DIY Group, het moederbedrijf van Praxis en Formido. Hij begon zijn loopbaan bij SNT en TomTom, waar hij opklom tot Vice President eBusiness.

Ook dit jaar investeert Jumbo flink in haar winkels en online, vertelde deze week Colette Cloosterman-van Eerd, directeur Formule en Innovatie van Jumbo Supermarkten. ‘Veel van onze vernieuwde winkels hebben een Pick Up Point waar klanten hun online bestelde boodschappen kunnen ophalen. Ook breiden we de Jumbo Bezorgservice steeds verder uit.’