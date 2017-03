Samsung QLED tv eind maart verkrijgbaar

Redactie Emerce Nieuws -

Samsung toont deze week in Nieuwegein aan dealers zijn nieuwste televisies. Daaronder ook de Samsung QLED TV’s die eind maart al verkrijgbaar in de beeldformaten 49 inch tot 88 inch.

De toestellen zijn onder neer voorzien van een Invisible Connectio kabel. Zo sluit je alle randapparatuur zoals een spelcomputer of Blu-rayspeler aan op de tv met keurig weggewerkte snoeren. Ook worden Samsungs QLED TV’s geleverd met de One Remote Control, waarmee je alle aangesloten apparaten kunt bedienen. De verkoopadviesprijzen beginnen bij 2.299 euro.

De toestellen bieden ook DCI-P3 kleurenruimte, de kwaliteitsstandaard voor bijvoorbeeld Hollywood-producties.

Ook vergroot en verbetert Samsung zijn aanbod aan Smart UHD TV’s. Deze toestellen zijn vanaf het tweede kwartaal beschikbaar in beeldformaten variërend van 49 inch tot en met 82 inch. De verkoopadviesprijs begint bij 1399 euro.

In Parijs toont Samsung deze week The Frame. Dit toestel combineert designelementen met de nieuwste technologische mogelijkheden.

Als hij op de Art Mode staat, is The Frame een kunstwerk aan de muur. Het beeld wordt dan niet zwart als je het toestel uitzet, maar verandert in een kunstwerk. The Frame bevat meer dan honderd kunstwerken in meerdere categorieën – van landschappen, architectuur, natuur en actie tot tekeningen en nog veel meer. Ook zijn er talloze opties om The Frame nog verder te personaliseren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van verschillende typen en kleuren passe-partouts en lijsten.