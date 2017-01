SIDN neemt meerderheidsbelang in Connectis

Redactie Emerce Nieuws -

SIDN blijkt sinds 1 januari een meerderheidsbelang te hebben verworven in Connectis, een van de grootste leveranciers van veilige inlogoplossingen in Nederland. Het bedrijf verwerkt miljoenen inlogtransacties per jaar.

Meer dan 12 miljoen Nederlanders gebruiken de infrastructuur van Connectis om in te loggen bij ruim 250 dienstverleners, zoals grote zorg)verzekeraars, uitgevers, lokale overheden en ministeries.

‘Met het meerderheidsbelang krijgen we direct een substantiële positie op de markt van digitale identiteiten,’ zegt SIDN.

Foto: Ondertekening door Roelof Meijer en Martijn Kaag.