Sjoerd van Loon (Red Urban) begint productiebureau Addigital

Redactie Emerce Nieuws -

Sjoerd van Loon heeft bureau Red Urban verlaten om een nieuw bedrijf te starten, Addigital. Het bureau ondersteunt reclamebureaus op het gebied van digitale producties.



Van Loon miste de ontzorgende factor bij dit soort productiebedrijven. ‘Uit mijn ervaring blijkt dat er voor het reclamebureau vaak nog een hoop stress bij komt kijken. Dat wil ik met Addigital anders doen,’ zegt hij tegen Adformatie.

Van Loon richtte Red Urban in 2002 op samen met Jelle Kolleman, Kees van Dorp en Merijn Jagers. In 2007 kwam het bureau in handen van DDB Worldwide. Daarna was hij CEO van Y&R Amsterdam, en volgde een nieuwe periode met Red Urban.