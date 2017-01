Snap start voorbereidingen beursgang

Redactie Emerce Nieuws -

Snapchat begint komende week met de voorbereidingen van zijn beursgang in maart. Volgens Reuters worden in elk geval financiële stukken geopenbaard die al eerder in het geheim waren gedeponeerd.

Snapchat kon die stukken deponeren bij de Securities and Exchange Commission onder de zogenoemde Jumpstart Our Business Startups Act. Die wet is er voor bedrijven met minder dan 1 miljard dollar omzet.

Vijftien dagen na het deponeren van die stukken moeten bedrijven een begin maken met een roadshow langs beleggers.

De verwachting is dat Snap inc 20 tot 25 miljard dollar zal ophalen. Daarmee overtreft Snap de beursgang van Facebook in 2012.