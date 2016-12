Snapchat koopt specialist augmented reality

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Snapchat koopt voor ruim dertig miljoen dollar de Israëlische specialist op het gebied van augmented reality Cimagine Media.

Dat bericht Calcalist News.

Met de overname krijgt Snapchat een groep van zeker twintig technisch specialisten in huis. In de vier jaar van het bestaan van Cimagine Media bekwaamden zij zich in zaken als computer vision, real time beeldverwerking, marketing en e-commerce.

Dat laatste, de combinatie van marketing en e-commerce, is in het AR-domein op zich niet nieuw. IKEA is bijvoorbeeld past deze technologie reeds sinds enkele jaren toe in zijn jaarlijkse papieren catalogus. Voor Snapchat betekent deze lijn van de ontwikkeling echter een stap in het B2B-segment.

Drie voorbeelden van toepassingen van de Israëlische technologie: