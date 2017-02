Snapchat ontbreekt in meeste Nederlandse mediaplannen

Weinig adverteerders in Nederland hebben Snapchat al in hun mediaplannen staan. Campagnes maken vergt extra inspanning en de resultaten zijn slecht te meten.

Tot die slotsom komt onderzoeksbureau MeMo2. “Voordat de Nederlandse adverteerder instapt, dan moet er nog wat gebeuren”, stelt onderzoeksdirecteur Coen Kempen. “Er zijn weinig campagnes gedaan, dus er is ook amper vergelijkingsmateriaal. Bovendien is het lastig om budget te verantwoorden als het lastig is de resultaten te meten.”

Kempen ziet wel enige kentering in het sentiment ontstaan. “De eerste campagnes worden nu gedaan vanuit testbudgetten, maar dat gaat nog heel terughoudend.”

Snapchat is voor adverteerders een gesloten en afgeschermd systeem. Er zijn geen API’s om reclames in automatisch in te laten lopen, geen targetingopties en geen analyticsdashboards. In die zin is de foto-app, qua commerciële mogelijkheden, het best te vergelijken met adverteren op televisie of outdoor. “Het verschil is dat er voor Snapchat nog geen historie is over wat wel en niet werkt.”

MeMo2 probeert de zielen bij adverteerders te kneden met zijn eigen crossmediale onderzoeken.

“We bieden cijfers over brandingeffecten van Snap Ads, Sponsored Geofilters en Sponsored Lenses. MeMo2 meet de Image- en Videoconsumptie op Snapchat en biedt een kwalitatieve verdieping op de meer generieke cijfers en publicaties die bekend zijn over het platform.” Een generiek getal: 54 procent van de Nederlandse gebruikers tussen de 12 en 24 jaar heeft Snapchat dagelijks open. Op maandbasis is dat zeventig procent.

Een bureau als SnapLabs, onderdeel van SocialEmbassy, bouwt sinds ruim een jaar campagne-ervaring op bij klanten. Dat zijn veelal merken die zich richten op jongeren, alhoewel niet uitsluitend, en het niet om nieuwe kanaal heen kunnen. Metrics of niet.

Sinds kort is duidelijk dat Snapchat in de persoon van Joost Hagesteijn een vertegenwoordiger op de lokale markt heeft. Ook hij zal de vragen over analytics, dashboarding, casestudies en te verwachten campagneresultaten moeten beantwoorden aan belangstellende partijen.

Hoewel ze qua functioneren op elkaar lijken is Snapchat volgens Coen Kempen niet te vergelijken met Instagram. “Dat wordt in de mediaplanning meestal gewoon meegekocht met Facebook.”

