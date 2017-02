Tele2 ziet snelle groei bellen via 4G

Redactie Emerce Nieuws -

Tele2 claimt al 340.000 actieve gebruikers van zijn voice over LTE service (VoLTE), oftewel bellen via 4G. Gezamenlijk zorgen zij voor meer dan 1,5 miljoen VoLTE gesprekken per dag.

VoLTE is bij Tele2 beschikbaar op een groot aantal toestellen. VoLTE belooft HD-geluidskwaliteit en korte ‘call set up time’.

In maart 2016 was Tele2 de eerste Nederlandse aanbieder die VoLTE commercieel lanceerde, de eerste bestaande klanten konden het vanaf dat moment gebruiken.

Tele2 adviseert alle klanten met een VoLTE-enabled toestel dat geschikt is voor gebruik op het Tele2 netwerk om de meest recente software voor hun toestel te downloaden en te installeren. Vervolgens gebruikt het toestel automatisch VoLTE voor alle telefoongesprekken.