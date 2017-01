Tim Cook op verjaardag iPhone: ‘Het beste moet nog komen’

Redactie Emerce Nieuws -

Apple viert vandaag de tiende verjaardag van de iPhone, destijds door wijlen Steve Jobs omschreven als een ‘breedbeeld iPod en baanbrekend communicatieapparaat’. Inmiddels zijn er 1 miljard exemplaren van verkocht. Het gaat ook goed met de App Store. Apple boekte op 1 januari een nieuw record: op één dag werd voor 240 miljoen dollar aan apps verkocht.

Apple gaf gisteren al een summier persbericht uit waarin de iPhone wordt gekenschetst als ‘het belangrijkste apparaat uit ons leven’. Veel nieuws bevat het bericht niet. Geen woord over de dit najaar te verschijnen iPhone met OLED-scherm waar volgens geruchten sprake van is. Het enige dat Tim Cook kwijt wil is dat ‘het beste nog moet komen’.

Hij had er tweeënhalf jaar naar uitgekeken, vertelde Apple CEO Steve Jobs in januari 2007 op de Macworld Expo in San Francisco, en achteraf gezien was de lancering van de eerste iPhone inderdaad historisch.

Het toestel brak met alle tradities: geen toetsenbord, maar een aanraakscherm met apps die we ook nu nog volop gebruiken. De demo ging overigens maar net goed, Jobs moest regelmatig van toestel wisselen vanwege het beperkte geheugen.

De eerste iPhone was pas juni 2007 beschikbaar en alleen voor de Amerikaanse markt. Sinds 2008 de iPhone officieel verkrijgbaar in Nederland en België.

De lancering van Android 1.0 alias Angel Cake in 2008 trok minder aandacht, maar al in 2010 werden er meer Android dan Apple toestellen verkocht.

2016 was niet het beste iPhone jaar. Al twee kwartalen lang meldde Apple afgelopen jaar teruglopende iPhone-verkopen. Met alle gevolgen van dien voor toeleveranciers: Japan Display, een Japans bedrijf dat de helft van zijn omzet behaalt met het produceren van schermen voor Apple, moest de hulp van de Japanse overheid inroepen om een onvermijdelijk faillissement te voorkomen. Of de dit najaar verschenen iPhone 7 het tij heeft gekeerd, zal later deze maand uit de kwartaalcijfers blijken. Maar de laatste berichten voorspellen weinig goeds.

Opvallend is dat Gartner verwacht dat er in 2017 meer apparaten met iOS en macOS op de markt komen dan apparaten met Windows. Zelfs als de pc markt zich herstelt profiteert vooral Apple daarvan. In 2018 en 2019 zal Apple volgens Gartner nog meer uitlopen op Microsoft.