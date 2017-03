TMG akkoord met Mediahuis en VP Exploitatie, maar ruzie in de top

Redactie Emerce Nieuws -

TMG, Mediahuis en VP Exploitatie hebben een voorlopige overeenstemming bereikt over een bod van 6 euro per aandeel TMG. Daarmee is John de Mol, die zijn bod verhoogde naar 6,35 euro per aandeel, op een zijspoor gezet. Leo Epskamp en Geert-Jan van der Snoek, bestuursleden van Telegraaf Media Groep (TMG), zijn per direct geschorst door de Raad van Commissarissen.

Afgesproken is dat TMG zijn eigen identiteit behoudt en het hoofdkantoor in Amsterdam blijft. TMG continueert de eigen bestaande merken, zoals het ‘iconische merk’ De Telegraaf. De redacties van TMG behouden verder hun onafhankelijkheid en hun rechten onder de redactiestatuten.

Mediahuis en VP Exploitatie hebben bijna 60 procent van de aandelen in handen, John de Mol 24 procent. Het bod van Mediahuis/VP Exploitatie heeft een totale waarde van circa 278 miljoen euro.

In de top van TMG is echter grote onenigheid over de overname. Harry de Wit, directeur Landelijke Media van TMG, nam gisteren in een interview met het FD nog stelling tegen een overname door de Belgen. Hij wil liever in zee met Talpa van John de Mol. De Wit beweerde namens dertig hoge managers binnen het concern te spreken. De redactieraad van De Telegraaf nam gisteren in scherpe bewoordingen afstand van de woorden van De Wit.

Leo Epskamp en Geert-Jan van der Snoek, bestuursleden van Telegraaf Media Groep, zijn per direct geschorst door de Raad van Commissarissen. Diezelfde Raad van Commissarissen heeft het bestuur van TMG tijdelijk op zich genomen. Het vorige bestuur zou zich onrealistisch en niet constructief hebben opgesteld in de onderhandelingen met Mediahuis.