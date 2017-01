T-Mobile al bezig met uitfaseren GSM netwerk

Redactie Emerce Nieuws -

T-Mobile bereidt zich al voor op de onvermijdelijke uitfasering van haar GSM netwerk. Dat leidt GSM Helpdesk af uit adviezen aan klanten met oudere GSM telefoons.

De klantenservice van T-Mobile adviseert klanten met een GSM-only telefoon om over te gaan stappen naar een nieuwe telefoon met ondersteuning voor 3G of 4G. Op een informatiepagina staat dat klanten met een GSM-only telefoon in de toekomst dekkingsproblemen kunnen gaan ervaren.

T-Mobile zet steeds meer frequentiespectrum in dat oorspronkelijk bestemd was voor het oude GSM netwerk.