TNO en Goudappel leggen beslag op Sensor City

Onderzoeksinstituut TNO en de Goudappel Groep in Deventer zijn twee van de schuldeisers van Sensor City in Assen. Vorige week is beslag gelegd op alle bezittingen van het sensorbedrijf. Daaronder valt ook het meetnetwerk van sensoren, dat in Assen de verkeersregelinstallaties aanstuurt.

Assen moest in 2006 de bakermat van de sensortechnologie in Nederland worden. Europa, het Rijk, SNN, de provincie en de gemeente Assen trokken er de afgelopen jaren 50 miljoen euro voor uit.

De gemeente en de provincie trokken vorig jaar nog drie miljoen euro uit om het TT circuit geschikt te maken voor testen met zelfrijdende auto’s en sensoren.

Het project heeft het financieel niet gered. Sensorberijf Incas3 ging failliet. De stichting, waar twintig mensen werken, verkeerde in grote financiële problemen nadat de provincie Drenthe en de gemeente Assen begin november besloten er geen geld meer in te steken.

Ook Sensor City kampt met een tekort van 800.000 euro en zit dicht tegen een faillissement aan. De hoop is gevestigd op de gemeente Assen, waar een reddingsplan is ingediend.