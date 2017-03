TripAdvisor lanceert Engelstalige chatbot op Messenger

Redactie Emerce Nieuws -

TripAdvisor is van start gegaan met een chatbot op Facebook Messenger. Het recensieplatform geeft aanbevelingen voor restaurants, bezienswaardigheden, vluchten en hotels. Vooralsnog spreekt de bot alleen Engels.

TripAdvisor baseert het advies op de hoogst gewaardeerde attracties, eetgelegenheden, et cetera. Het geeft de gelegenheid om het advies bij te stellen op basis van selectiecriteria als ‘kindvriendelijk’, ‘romantisch’, ‘outdoor’ et cetera.

De hotels en vluchten zoekt de bot uit op basis van beschikbaarheid, eveneens met de mogelijkheid tot bijstellen, bijvoorbeeld naar het aantal sterren, first of businessclass, non-stop, enzovoorts. Als de keuze voor het vliegticket is gemaakt, kan de reiziger de vluchten boeken via een link naar de website van een OTA of airline. Het hotel is gelinkt aan de TripAdvisor-pagina. Daar moet de gebruiker de reisdata opnieuw invoeren om tot een actueel overzicht te komen van prijs en beschikbaarheid, wat nogal omslachtig is.

Positief is dat de bot al vrij goed is in het herkennen van spreektaal en relevante suggesties geeft, al hoef je natuurlijk niet te rekenen op onontdekte pareltjes. Verder is het mogelijk de gevonden attracties, restaurants, vluchten en hotels te delen met vrienden of familie, zodat zij ook hun zegje kunnen doen.