‘Uren tijd besparen bij productie banners’

Erwin Boogert

“Ik denk dat we per bannerset zeker drie uur productietijd helpen besparen door het testen te automatiseren”, aldus Jorrit Baerends over zijn net gelanceerde start-up Adpiler.

Baerends bespeurde vanuit het werk met zijn andere bedrijf Adcrowd, specialist in retargeting, een gat in de markt. Het presenteren van en feedback geven – van zowel collega’s als de klant – op HTML5-banners in het productieproces. Een proces dat normaal gesproken uren tijd en veel e-mailtjes kost. Naast tijdbesparing krijgen gebruikers een professionele previewomgeving voor hun banners.

Aan Emerce legt hij uit: “Veel ontwerpers gebruiken bijvoorbeeld Invision voor hun grafische ontwerpen, maar dat is niet geschikt voor HTML5-banners en kent geen previews binnen websites. Daarnaast heeft Google een Ad Preview Tool, maar deze is alleen geschikt voor de text ads in de zoekmachine. En omdat er geen oplossing hiervoor bestond, heb ik het zelf ontwikkeld.

De dienst Adpiler is een zelfontwikkeld platform, bereikbaar via het web. Er wordt gekeken of het mogelijk is om koppelingen te maken met bannersoftware. “Dan kunnen de gemaakte banners direct geïmporteerd worden in Adpiler. Nu kunnen gebruikers gehele zip-files met HTML5-banners uploaden die automatisch worden uitgepakt en herkend.”

Adpiler draaide in de laatste weken op proef bij onder meer De Nieuwe Zaak en ging vorige week officieel live. “In eerste instantie richten we ons op de bureaus. Sommigen doen relatief kleine aantallen, zeg vijf adsets per maand, bij anderen gaat het om honderden. Daarnaast zien we ook de aandacht van de grotere online adverteerders. Zij maken vaak hun banners zelf in-house en dan is het prettig om feedback en approval van collega’s te verwerken.”

