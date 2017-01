Utrecht ontwikkelt ‘oefenwebsite’

Redactie Emerce Nieuws -

Gemeente Utrecht biedt een digitale oefenomgeving aan voor mensen die moeite hebben met websites van de overheid. De virtuele assistent Steffie legt digitale en administratieve stappen uit.

OP Uabc.nl kunnen burgers uitleg kunnen krijgen over veel voorkomende stappen op overheidswebsites. In deze oefenomgeving is Steffie de centrale figuur die mensen de weg wijst, uitleg geeft en tekst desgewenst voorleest. De site kan in een cursus worden gebruikt, maar mensen kunnen ook thuis hier uitleg opzoeken en oefenen. Bijvoorbeeld over het werken met DigiD, het maken van een afspraak bij de gemeente voor hun nieuwe paspoort, het aanvragen van WW, het maandelijks doorgeven van de sollicitatieverplichtingen UWV of handelingen zoals het uploaden van documenten.

Gemeente Utrecht heeft Uabc.nl samen met de Belastingdienst, UWV, SVB, Logius en Digiwijs ontwikkeld. Het prototype is getest bij gebruikersgroepen.