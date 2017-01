Vastgoedbroers vangen bot in privacyzaak Google

Jan Libbenga Emerce Nieuws

Vastgoedbroers Franklin en Fred Lugo hebben Google niet kunnen overhalen om verwijzingen in de zoekmachine naar krantenartikelen te wissen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Ook de rechtbank Rotterdam vindt het publieke belang van de vindbaarheid van de webpagina’s belangrijker, zo blijkt uit een afgelopen week gepubliceerd vonnis.

Omstreeks 2005 is een opsporingsonderzoek naar de broers ingesteld naar aanleiding van een gerezen verdenking van hypotheekfraude. In januari 2016 heeft de enkelvoudige raadkamer voor strafzaken van de rechtbank Rotterdam verklaard dat de strafzaak is geëindigd.

Maar al ruim voor die tijd probeerden de broers Google zover te krijgen om onwelgevallige publiciteit uit de zoekresultaten te halen.

De Autoriteit Persoonsgegevens wilde niet bemiddelen. De toezichthouder stelde vast dat de broers informatie zelf (grotendeels) openbaar hebben gemaakt door mee te werken aan een televisie interview van TV Rijnmond.

Daarin kondigden de handelaren aan dat ze de gemeente Rotterdam zouden aanklagen voor 100 miljoen euro omdat de gemeente de broers op de zogeheten Alijdalijst had gezet, waarop malafide huiseigenaren prijken. Het gevolg was dat kopers, makelaars en notarissen geen zaken meer met hen wilden doen.

‘Door verzoeker is niet of onvoldoende aangetoond dat de weergave van de URL’s in de zoekresultaten onjuist, irrelevant of bovenmatig zijn en dat zijn privacybelang zwaarder weegt dan het publieke belang van vindbaarheid van de webpagina’s en het belang van Google om deze webpagina’s vindbaar te blijven houden,’ oordeelt de rechter.