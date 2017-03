Vier Nederlanders in Top 50 ‘Women in European Technology’

Redactie Emerce Nieuws -

Vandaag worden de ’50 most inspiring women in European Technology’ bekendgemaakt en daarin staan vier Nederlandse topvrouwen.

Vanessa Evers (professor Human Media Interaction Universiteit Twente), Neelie Kroes, Gillian Tans (CEO Booking.com) en Corinne Vigreux (medeoprichter TomTom) staan prominent op de lijst van Europa’s meest inspirerende vrouwen. De Inspiring Fifty is een internationaal project dat vrouwen in leidinggevende posities in de techsector in de schijnwerpers zet.

Dit jaar staan er topvrouwen in uit twaalf Europese landen.

Engeland levert de grootste bijdrage met 27 finalisten, gevolgd door vijf in Zweden, vier uit Nederland en drie Duitsers.

CTO Werner Vogels van Amazon.com licht toe: “Om de beste ervaringen en diensten voor consumenten te maken, heb je diverse teams nodig. Het vergroten van diversiteit is een topprioriteit bij alle technologiebedrijven. De vrouwen die we vandaag presenteren zijn een inspiratie en rolmodel voor anderen die een carrière ambiëren in de technologiesector.”

Het doel van de Inspiring Fifty is miljoenen andere vrouwen in Europa te motiveren om de toekomst duurzaam te veranderen. In de komende weken worden de toplijstjes met Local Stars bekendgemaakt in Engeland, Scandinavië en Frankrijk. De Nederlandse Local Stars worden bekendgemaakt in Emerce magazine dat op 7 april verschijnt.

Partners in de Inspiring Fifty zijn Atomico, Uber, Facebook en Improve Digital.

Foto: WOCinTech Chat (cc)